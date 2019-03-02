Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Diğer Adaylara Göre Daha Hazırlıklıyım"

Başkan Özdemir: "Diğer Adaylara Göre Daha Hazırlıklıyım"

1 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Diğer adaylara göre daha hazırlıklı ve bir, iki adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Başkan Özdemir:
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Diğer adaylara göre daha hazırlıklı ve bir, iki adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Projelerin mevcut kanunlara göre nasıl yapılacağı, kaynakların nasıl tedarik edileceği, sorumluluklar çerçevesinde diğer kurumlarla eşgüdümün nasıl sağlanacağı noktasında bilgi birikimine sahip olduğunu ve 10 yıllık süreçte ortak akıl ile öncelik sırasına göre şehrin ihtiyaçlarının çözümünü sağlamaya çalıştığını belirten Başkan Özdemir, "Ferhat Tüneli Projesi Amasya Belediyesinin 20 yıllık yatırıma ayırdığı tüm bütçeden daha fazla, yıkılan Amasya Lisesi binasının yerine yapılan Çelebi Mehmet Kent Meydanı ve atındaki katlı otoparkın şehrin 15 yıllık yatırıma ayrılan bütçesinden daha fazla. Diğer projelerle birlikte tek bir dönemde yaptık biz bunları. Makul ve mantıklı bütçeyi iyi oluşturursanız yaparsınız" diye konuştu.

Kurumsal alt yapı ve mali alt yapıyı dikkate alıp ayağı yere basan projeler uyguladıklarını, bütçedeki yüzde 76 oranındaki personel giderlerine şu anda yüzde 24'lere düşürdüklerini, bununla da yatırımlara daha fazla kaynak ayırdıklarına değinen Cafer Özdemir, "Şehmimizde uzun süre ihmal edilen çok önemli konuların hepsine 10 yıl içerisinde neşter attığımızı, dokunduğumuzu düşünüyorum. Trafikle ilgili, turizmle ilgili, kültürel faaliyetler, sportij alt yapı, çevre, sosyal projelere kadar birçok alanda şehrin ihtiyacı olan konularda önemli projelere imza attığımızı düşünüyorum. Seçim beyannelerimizdeki projelerin hepsi özel seçilmiş, hepsinin fizibiliteleri yapılmış, yapılabilir oranlarının bütün etütleri yapıldıktan sonra halkın huzuruna çıkmış projeler. Bundan sonraki yapılacak bütün projeler her türlü fiziki alt yapısı, fizibiliteleri yapılmış, gerçekleştirilmesi mümkün olan projeler" şeklinde konuştu.

Partisinin 3. defa aday gösterdiği Özdemir, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile birlikte Türkiye Gazetesi İl Temsilciliğini ziyaret ederek yeni dönemde uygulamayı planladıkları projeleri anlattı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Çelebi Mehmet, Cafer Özdemir, Amasya, Güncel
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