Başkan Özdemir: "Ek ödeme yönetmeliği beklentileri karşılamadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdemir: 'Ek ödeme yönetmeliği beklentileri karşılamadı' - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Ek ödeme yönetmeliği beklentileri karşılamadı"

6 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yeni çıkan ek ödeme yönetmeliğinin beklentileri karşılamadığını belirtti.

Başkan Özdemir:

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yeni çıkan ek ödeme yönetmeliğinin beklentileri karşılamadığını belirtti.


Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili açıklama yaptı. Yönetmeliğin beklentileri karşılamadığını ifade eden Özdemir, "Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanları adına uzun süredir mücadele verdiğimiz ek ödemelerin iyileştirilmesi talebi dün yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamamış ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırlamıştır. Bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Sendikamızın her fırsatta gündeme getirdiği Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artırılması hususu önceki gün itibariyle gerçekleşmiş olması memnuniyet vericidir. Bu artışla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklik çalışması beklentileri artırmıştır; ancak Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmeliği, meslek gruplarını olumlu etkilemesi ve hizmet alanında iş birliğine katkı sunması gerekirken bu beklentileri boşa çıkarmıştır. Düzenleme sağlık çalışanlarının ihtiyacını gözetmekten uzak, ekip çalışması ve disiplinler arası iş birliğini olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. SUT'taki fiyat artışı da adaletsiz dağılıma bir çözüm olamayacaktır. Sendikamız tarafından sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin iyileştirilmesini esas alan; öngörülebilir, dengeli, mali haklarda iyileştirme ve memnuniyeti sağlayıcı bir ek ödeme model önerisi ilgili taraflarla paylaşılmış; ancak bu önerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Ek ödeme mevzuatının ana kurgusu değişmeden 2003 yılındaki kurgu üzerinden yapılan bu düzenleme sorunların katlanarak büyümesine sebebiyet verecek ve sağlık çalışanlarının mali açıdan daha büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacaktır" dedi.


2 No'lu Şube Başkanı Özdemir, "Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Karar vericilerin, bu adımı atması temel talebimizdir" diye konuştu. - İZMİR

Ekrem Özdemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
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