Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız"
Son Dakika Yaşam Başkan Özdemir: 'Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız' - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız"

6 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız" dedi.

Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız" dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, engellilerle bir araya geldi. Engellilerle ve yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.


Etkinlikte konuşan Havza Belediye Başkanı Başkan Özdemir, "Engellilerin halinden anlamalı, onlara yardımcı olmalı ve en önemlisi toplum olarak onlarla beraber yaşamayı öğrenmeli, hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim" diye konuştu.


Program sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek Merkez Müdürü Hasan Göktuğ'dan bilgiler aldı. - SAMSUN

Dünya Engelliler Günü, Sebahattin Özdemir, Havza, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Yaşlı kadının evindeki televizyon aniden alev aldı, canını zor kurtardı! Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 00:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Engellilerin hayatını kolaylaştırmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]