Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Esnafımızın yanındayız"
Son Dakika Güncel Başkan Özdemir: 'Esnafımızın yanındayız' - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Esnafımızın yanındayız"

6 saat önce

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, dernek olarak, Kütahya Belediyesi'ne ait iş yerlerinin ihalelerinde esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Özdemir:

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, dernek olarak, Kütahya Belediyesi'ne ait iş yerlerinin ihalelerinde esnafın yanında olduklarını ifade etti.


Özdemir, ihalelerde esnafa verilen sözlerin tutulmadığını ve bir çok kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.


Dernek olarak mağdur olan esnafların durumu yargıyı taşıyacaklarını belirten Başkan Özdemir, "Bir çok esnafın yıllardır çalışıp emek verdiği iş yerleri bir anda ellerinden uçup gitmiştir. Biz bu hususta esnafımızın yanındayız. Bize ihale önce verilen sözler vardı. Verilen sözlerin hiç biri tutulmadı.Bütün haksızlıkları yargıya taşıyacağız" diye konuştu.


İhalesi gerçekleştirilen bazı iş yerlerinin eski fiyatının çok üstünde kiralandığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, İhsan Özdemir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi
TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Esnafımızın yanındayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]