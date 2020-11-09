Başkan Özdemir: "Esnaflarımızın kiraları düşürülsün" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Esnaflarımızın kiraları düşürülsün"
09.11.2020 20:29
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, pandemi döneminde zor günler yaşayan esnafların iş yeri kiralarının düşürülmesi ile ilgili Belediye Başkanı Alim Işık ile görüştüklerini ifade etti.
Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, pandemi döneminde zor günler yaşayan esnafların iş yeri kiralarının düşürülmesi ile ilgili Belediye Başkanı Alim Işık ile görüştüklerini ifade etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ali İhsan Özdemir, " Kütahya Esnaf Derneği olarak pandemi döneminde zor günler yaşayan esnaf kardeşlerimizin sorunları ile ilgili Belediye Başkanımız Alim Işık ile görüşmelerde bulunduk. Başkanımız zor durumda olan esnaf kardeşlerimizin kiralarının düşürülmesiyle ilgili gerekli çalışmanın yapıldığını ve kanunen bir engel olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Zor günler geçiren esnaflarımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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