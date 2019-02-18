Başkan Özdemir Gençlerle Bir Araya Geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir
, gençlerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, bir lokantada bir araya geldiği gençlere, belediyenin çalışmalarını anlattı.
Gençlerle deneyimlerini de paylaşan Özdemir, şunları kaydetti:
"Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz ilçemizin ve ülkemizin geleceği de o kadar parlak olacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz. Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk
'ün söylediği yoldadır. Kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş, geleneklerine göreneklerine en çok bağlı olan, büyüğünü sayan, küçüğünü ve memleketini çalışarak seven bizim gençlerimizdir. Bizler de sizler için çabalıyoruz. Sizlere daha güzel, daha huzurlu bir Gölbaşı bırakmak için çabalıyoruz."
Yusuf Özdemir, gelecek dönemde planlanan gençlere yönelik projelerinden de bahsetti.