Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Özdemir Gençlerle Bir Araya Geldi

49 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gençlerle bir araya geldi.

Başkan Özdemir Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, bir lokantada bir araya geldiği gençlere, belediyenin çalışmalarını anlattı.

Gençlerle deneyimlerini de paylaşan Özdemir, şunları kaydetti:

"Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz ilçemizin ve ülkemizin geleceği de o kadar parlak olacaktır. Şunu çok iyi biliyoruz. Türk gençliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği yoldadır. Kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş, geleneklerine göreneklerine en çok bağlı olan, büyüğünü sayan, küçüğünü ve memleketini çalışarak seven bizim gençlerimizdir. Bizler de sizler için çabalıyoruz. Sizlere daha güzel, daha huzurlu bir Gölbaşı bırakmak için çabalıyoruz."

Yusuf Özdemir, gelecek dönemde planlanan gençlere yönelik projelerinden de bahsetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA

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