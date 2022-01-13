OMÜ Senatosu Havza'da toplandı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu'nun üniversite ile şehir iş birliğini yaygınlaştırmak amacıyla ilçe kampüslerinde düzenlediği haftalık olağan toplantı, Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) gerçekleştirildi.

Senato toplantısı öncesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından senato üyelerine OMÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğle yemeği ikramında bulunuldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni yönetiminin merkez dışında 2022 yılının ilk senato toplantısını Havza'da gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu buluşmaların senato üyelerinin hem o ilçedeki birimi yakından görüp tanımaları hem de oradaki yöneticilerle tanışarak fikir alışverişinde bulunmaları açısından faydalı olduğunu dile getiren Ünal, kendilerini misafir eden Özdemir'e teşekkür etti.

Kaymakam Cengiz Nayman ise Havza'nın tarihi ve coğrafi konumuyla önemli bir ilçe olduğunu belirterek, yapılacak akademik çalışmaların ilçeye değer katacağını kaydetti.

Özdemir ise Rektör Yavuz ve OMÜ Senatosunu Havza'da misafir etmekten ötürü mutlu olduklarını vurgulayarak, "İlçemizin gelişmesi için yapmış olduğumuz çalışmalarda üniversitemizi yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Havza OSB'de üretim attıkça sanayicilerimize destek olmak adına üniversitemiz ile yapacağımız iş birliği konuları artacaktır." dedi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza MYO Müdürü Dr. Ercan Tural ile senato üyelerinin katıldığı programın ardından Havza MYO'da senato toplantısı yapıldı.