Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

03.11.2020 16:54
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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, lösemili tüm çocukların en önemli ihtiyaçlarının sevgi ve moral olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

Lösemili Çocuklar Haftası'nın minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir hafta olduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağında en yaygın görülen kanser türlerinden bir tanesi olan lösemi, gerek ülkemizde gerekse dünyada insanları olumsuz yönde etkilemekte ve hayat kalitelerini düşürmektedir. Fakat biliyoruz ki lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Öyleyse lösemiye umutsuz, çaresiz bir hastalık gözüyle bakılmamalı. Tedavi süresince sevgi ve moral desteği ile hastaların büyük oranda sağlığa kavuştuğu unutulmamalıdır. Lösemili Çocuklar Haftası'nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını ve kahraman pırlantalarımıza acil şifalar diliyorum."

Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Bir süre önce Havza MYO Müdürlüğüne atanan Tural, ziyarette, çalışmaları hakkında Özdemir'e bilgiler verdi.

Havza'da üniversite ve belediye ilişkilerinin oldukça iyi olduğunu belirten Tural, "Bizlere her zaman destek olmaktalar. Bu ilişkilerin daha iyi seviyelere gelmesi için çalışacağız. Üniversite olarak ilçemizin gelişmesi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız." dedi.

Özdemir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Açıldığı günden bu yana her zaman okulumuzun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yüksekokulumuz ilçemiz için önemli. Havza için hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için tüm kurumlarımız ile birlikte çalışacağız. İnşallah bu hedefe hep beraber ulaşacağız." diye konuştu.

Kavak'tan İzmir'deki deprem afetzedeleri için yardım kampanyası

Kavak Kaymakamlığınca İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, İzmir'deki deprem sonrasında afet bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar için ilçe genelinde yardım bağışı kabulüne başladıklarını belirtti.

Depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Saygılı, "İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı tarafından depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlattık. AFAD Başkanlığından şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu yönde bildirimde bulunulmuştur. Bu kapsamda ilçemiz genelinde başlattığımız yardım kampanyasına katılmak isteyen hayırseverlerimiz 9 Kasım Pazartesi gününe kadar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile irtibata geçebilir." dedi.

Kaymakam Saygılı, yardım kampanyası için "0362 741 30 07" ve "0362 741 25 52" telefon numalarından iletişim kurulabileceğini kaydetti.

Samsun'dan kısa kısa

Sebahattin Özdemir, Öğretim Üyesi, Havza, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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