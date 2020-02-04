Başkan Özdemir: "Havza'nın 2020 planları hazır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Özdemir: 'Havza'nın 2020 planları hazır' - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Havza'nın 2020 planları hazır"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 2020 yılı hizmet planlarının tamamlandığı belirterek, çalışmaların yeni yılda da tam gaz devam edeceğini söyledi.

Başkan Özdemir:

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 2020 yılı hizmet planlarının tamamlandığı belirterek, çalışmaların yeni yılda da tam gaz devam edeceğini söyledi.


Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Havza'nın 2019 yılı değerlendirilirken, 2020 yılı hizmet planları da görüşüldü. Toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, hizmetlerin 2020 yılında da hızla devam edeceğini ifade etti.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, "İlçemizin sorunlarına birlik ve beraberlik içinde çözüm bulma noktasında bu birlikteliği önemsiyoruz. Havza Muhtarları Derneği olarak Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için nakdi yardım toplanarak valiliğimize teslim edilecektir" dedi.


Toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde götürmenin gayretindeyiz. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak çalışmaktayız. 2020 yılı için planlamalarımız tamamlandı ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yine Samsun Büyükşehir Belediyemizin ilgili daireleri de 2020 planlamalarını yaptılar. Herkesin ve her mahallenin kendine göre bir önceliği var. Bizler planlamamızı yaparken ilçemizin önceliklerini dikkate aldık" diye konuştu.


Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise ilçenin tarıma dayalı bir ekonomisi olduğunu belirterek, "Tarımın gelişmesi için su iyi kullanmaya ihtiyacımız var. Bunun içinde hazırlamış olduğumuz raporu Belediye Başkanımız Sebahattin Bey'e ve yetkililere ilettik. Kendilerine odam adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan muhtarların talep ve sorunlarını dilendiler. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Ahmet Çavdar, Samsun, Havza, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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