Başkan Özdemir: "Havza OSB ilçemiz için çok önemli"

SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli" dedi.

Havza OSB müteşebbis heyeti, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. Samsun Valiliği'nde düzenlenen toplantıda OSB'de yürütülen çalışmalar ele alındı. Vali Dağlı Havza OSB'nin bölge adına önemli olduğunu belirterek, iç bölgede istihdam ve istihdama bağlı göçün önüne geçilmesi adına çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza'nın kalkınması için gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, "Havza OSB'de kurulan ve kurulacak olan fabrikalar ilçemizin ekonomik kalkınması için çok önemli. Bunun içinde elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. Toplantıya Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da katıldı. - SAMSUN