Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika
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Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

29.03.2022 14:00
Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Samsun ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrenci ve sporcular, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda başarı elde eden öğrenci ve sporcular, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Bolu'da 26- 27 Mart'ta düzenlenen "İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması"nda Türkiye ikincisi olan Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam eşliğinde Özdemir'e ziyarette bulundu.

Özdemir, öğrencileri tebrik ederek, "Havza Belediyesi olarak her zaman eğitime ve öğrencilere destek vermekteyiz. İnşallah ilçemizden daha nice başarılı isimler çıkacak ve ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için önemli işlere imza atacaklar." dedi.

Sağlam ise Özdemir'e desteklerden ötürü teşekkür ederek, "Bize verilen her destek, başarı olarak geri dönüyor. Havza Belediyemizin verdiği destekler ile birçok önemli dereceler elde edildi." dedi.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eyüp Aydoğdu da yarışmaya ülke genelinden 57 okulun 4 grupta katıldığını belirterek, "Bu başarı, 2018 yılında Bartın'da Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından düzenlenen yarışmada aldığımız başarının tesadüf olmadığının göstergesidir. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden danışman öğretmenlerimiz Güllü Toptaş, Ezgi Konyar'ı, öğrencilerimiz Ömer Faruk Asart, Esma Çelik, Gülsüm Semiz ve Öznur Uysal'ı tebrik ediyor, Başkanımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda düzenlenen Altyapı Midi Kızlar Samsun İl Birinciliğinde üçüncü olan İlk Kıvılcım Havza Spor voleybol takımı sporcuları kulüp yöneticileri ile antrenörler de Özdemir'i ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
Başarılı öğrencilerden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

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Kaynak: AA

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