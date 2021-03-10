Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

10.03.2021 15:32
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunularak, Orta Cami ve Karameşe Mahallesi'nde restorasyonu devam eden Karameşe Camisi'nin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Özdemir, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kültürel mirasın korunması ve kollanması adına önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Bizler ecdadının emanetine sahip çıkan ve değer veren bir toplumuz. Bunun en güzel göstergesi de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalardır. Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde iki büyük restorasyon ve yenileme çalışması devam etmekte. İnşallah bu çalışmalar da kısa sürede tamamlanarak gelecek nesillere emanet edilecek." dedi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ise Havza ilçe merkezinde bulunan Orta Cami ve Karameşe Mahallesi'ndeki tarihi caminin onarım, restore ve yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ladik'te Kovid-19 denetimleri

Ladik'te Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında berber, kuaför, güzellik salonu, balık satıcıları ve oteller denetlendi.

İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği Tematik Genel Denetim faaliyetleri kapsamında yapılan denetimlere Kaymakam Adem Eser de katıldı.

Denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Berber, kuaför, güzellik merkezleri ve otellerde alınması gereken önlemleri hatırlatan Kaymakam Eser, Kovid-19 salgınının etkisiz hale getirilmesi için mücadele kurallarına toplum olarak birlikte uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Kovid-19 sağlığımızı, istihdamı dolayısıyla ekonomimizi ister istemez etkiledi. Bu konuda daha iyiye doğru ve normalleşme sürecine girebilmemiz bizlerin toplum olarak kurallara uymamıza bağlı." diye konuştu.

Edebiyat öğretmeninden şehitler için kitap

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Altun, Kavaklı şehitlerle ilgili kitap yazdı.

Okul Müdürü Recai Çapış ile birlikte Kaymakam Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret eden Altun, "Kavaklı Şehitler" isimli kitabını Saygılı'ya hediye etti.

Kitapta, Kavak ilçesi nüfusuna kayıtlı 34 şehidin ölümsüzleştirildiğini belirten Altun,"Kitap, 1980 sonrası şehit olanları kapsıyor. Kitabın hazırlanması öncesi, şehitlerimizin kabirlerini, ailelerini ziyaret ettik. Şehitlerimiz hakkında ailelerinden bilgiler aldık. Bilgi edinmemiz sırasında duygulu anlar yaşadık. Kitapta 31'i asker, 2'si polis ve bir tanesi de sivil olmak üzere 34 şehit yer alıyor. Üç bölüm halinde hazırlanmış kitabın birinci bölümünde şehidin hayatı, ikinci bölümde resimleri ve üçüncü bölümünde de şehitlerle ilgili basında yayımlanmış haberler yer almaktadır." dedi.

Kaymakam Saygılı, Altun'a teşekkür etti.

Samsun'dan kısa kısa

Sebahattin Özdemir, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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