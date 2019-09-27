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Başkan Özdemir: "İş birliğine açığız"

1 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki değerleri tanıtmak ve turist çekmek için gerekli her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki değerleri tanıtmak ve turist çekmek için gerekli her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.


18., 19. ve 20. Dönem Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaret etti. Ziyarette Demiralp Başkan Özdemir'e 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak, "İlçemiz için her zaman göreve hazırım" dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Demiralp'ın Havza'nın önemli simalarından olduğunu belirterek, "Vekilimizin bizleri ziyareti memnun etmiştir. İlçemizin yetiştirdiği ender siyasetçiler arasında bulunan Demirlap'e teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizlere güç katacaktır" diye konuştu.


İpekdal'dan ziyaret


Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal da Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette İpekdal ve Özdemir bir süre ilçede turizm faaliyetlerini geliştirmek için yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundular.


Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal, Havza'nın termal kaynakları ve tarihi değerleri ile Samsun'un turizm potansiyeline önemli değerler katığını belirterek, "İlçemizde turizm faaliyetlerini geliştirmek adına yapılması gereken ne varsa yapılacak" şeklinde konuştu.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçenin termal suları ile hem termal hem de sağlık turizmi ile Samsun'a katkı sunduğunu vurgulayarak, "İlçemizde bunların yanı sıra tarihi değerleri ile de öne çıkan bir yer. Bu değerlerimizi tanıtmak ve bölgemize turist çekmek için gerekli her türlü iş birliğine açığız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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