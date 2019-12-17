Başkan Özdemir: "Kırsal kalkınmada TKDK hibe destekleri önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdemir: 'Kırsal kalkınmada TKDK hibe destekleri önemli' - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Kırsal kalkınmada TKDK hibe destekleri önemli"

7 saat önce

Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan'ı ziyaret ettiler.

Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan'ı ziyaret ettiler.


Ziyarette Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ile TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan'a ilçede yeni kurulan Havza YEG Derneği çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve yapılabilecek olan ortak çalışmalar ile uygulanabilecek projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede kurulan YEG Derneği tarafından 5 yıllık kalkınma planının oluşturulması için başlatılan anket çalışması tamamladığını belirterek, "Bu bizim için önemli bir veri kaynağı olacak. İlçemizin kalınması için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile diğer kurumlar ortak çalışmalara her zaman kapımız açık. Özellikle kırsal kalkınma konusunda TKDK hibe destekleri önemli" dedi.


TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan ise Yerel Eylem Grubunun kurularak hızlı bir şekilde dernekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Havza ilçemizde kurulan Yerel Eylem Grubu çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı Sayın Başkanımıza şükranlarımı sunar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" diye konuştu.


Ziyarette Başkan Özdemir Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ertan Özkan, Murat Sarp ve Bülent Şahin eşlik ettiler. - SAMSUN

Sebahattin Özdemir, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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