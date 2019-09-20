Başkan Özdemir muhtarlar ile buluştu

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen yemek programına katılarak muhtarlar ile bir araya geldi.



Vezirköprü Çeltek Mahallesi'nde bir tesiste düzenlenen programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in yanı sıra Havza Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Özkurt ve dernek üyesi muhtarlar katıldı.



Yemek öncesi konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Önemli olan bu birliktelik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütmemiz ve halkımıza hizmet için güçlerimizi birleştirmemizdir. Havza Belediyesi olarak kırsal mahallelere yapılan hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz gerek ise diğer ilgili kurumlarımız ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Davetinden ötürü Dernek Başkanımız Ahmet beye teşekkür ederim" dedi.



Yemekte konuşan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise katılımcılara teşekkür ederek, "İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.



Yemek sonrası Başkan Özdemir ve muhtarlar uzun süre sohbet ettiler. - SAMSUN