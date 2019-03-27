Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir: "Personelimizin Alın Teri Kurumadan Haklarını Verdik"

Başkan Özdemir: "Personelimizin Alın Teri Kurumadan Haklarını Verdik"

47 dakika önce

Amasya Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkan Özdemir:
Amasya Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye imzaları Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan attı.

Başkan Özdemir, "Personelimizin alın teri kurumadan sendikal haklarını verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Personeline sağladığı imkanlardan dolayı Özdemir'i kutlayan Mahmut Arslan ise kamuda taşeron firmalarda çalışan işçilere kadro verilmesini küresel güçlere karşı bir meydan okuma olarak değerlendirerek, "Kadro almamız küresel güçlere karşı kazandığımız bir savaş olmuştur" diye konuştu.

2020 yılı itibariyle kadrolu, geçici, taşeron ayrımı olmadan tüm işçilerle sözleşme yapılacağına değinen Arslan, "Kadroya yeni geçen arkadaşlarımız da eski kadrolularla aynı yasal haklara sahip olacak. Kadro alamayan bazı arkadaşlarımız var. Onlar için de çalışmalarımızı istikrarla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Amasya Belediyesi, Amasya, Güncel
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