Başkan Özdemir: "Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" dedi.

Başkan Özdemir:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" dedi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirten Özdemir, "Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 101 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir. Bunun en büyük nişanelerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Eylül 1924 yılında ilçemizi ikinci ziyaretinde o veciz sözleri ve ilçemize hediye ve emanet ettiği Cumhurbaşkanlığı forsudur. Havza dün olduğu gibi bu günde ülkemizin birlik ve beraberliği için gereken her şeyi hazırdır. Bu sene pandemi nedeni ile bu onur günümüzde meydanlarda birlikte olamazsak da tüm Havzalıların bu gururu yüreklerinde coşku ile yaşadıklarını biliyorum. Bu vesile ile bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçen şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim" dedi.


Eski belediye başkanları da bu konuda mesajlar verdi. 1980 – 1984 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Avukat Emir Ali Demiralp Havza'nın Milli Mücadele için Atatürk'e güç verdiğini ifade ederek, "Atatürk 101 yıl önce geldi Havzaya. Yalnızdı, yorgundu, yılgındı, arayış içindeydi. Havza ve Havzalılar ona ilaç gibi geldi. Şifalı sularında sağlığına kavuştu, bedeni güçlendi. Havzalılarla buluştu, tanıştı, konuştu görüştü ve yalnız olmadığını anladı. Morali güçlendi. Kuracağı ordunun en az üç yıllık yiyeceğini Havzalıların sağlayacağını açıkça bildirildi. Birlik ve beraberliğimiz vurgulandı. Atamız bu birlik ve beraberlik ten aldığı güçle yoluna devam etti. ve sonunda bu birlik ve beraberlik bizi zafere ulaştırdı. Birlik ve beraberlik içinde bu günlere geldik 101.yıla ulaştık" diye konuştu.


1989 – 1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mimar Salim Özen dönemi şartlarında Atatürk'ün zor anlarında Havza'ya geldiğini ifade ederek, "Atatürk Havza'ya geldiğine Havza eşrafı Atatürk'e sahip çıkıyor. Milli Mücadelenin ilk temeli, ilk teşkilatı burada atılıyor. Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinin hazırlıkları Havza'da yapıldı. Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. Yılını her zamanki heyecan ile kutluyoruz. Havzamızın konumunu meclisimizden parlamenterlerimizden, istikbalin ve istiklalin kurulduğu yerin anlaşılması için oto-urum yapılarak tarihi unvanın verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.


1994 – 1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Eğitimci Celal Er, "Havzanın ve Havzalıların gurur günü olan 25 Mayıs'ın yani Atatürk ve Silah Arkadaşlarının ilçemize teşriflerinin 101. Seneyi devriyesini kutlamanın onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmesi ile başlayan ve 25 Mayıs 1919 Havza'ya gelmesi ile şekil bulan Milli Mücadelenin ilkleri yaşandı. Bu gurur Havzalılarındır" ifadelerini kullandı.


1999 – 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Tuncer Keskin de 1914 yılında Dünya Savaşı neden ile tüm Anadolu'da olduğu gibi Havza'da da sosyal hayatın bitme noktasına geldiğini ve fakirliğin başladığını ifade ederek, "Havzalılar bu zor şartlar altına Atatürk'ü bağrına basmış ve ev sahipliği yapmıştır. Devletimizin temeli Havzamızda atılmış, ilk adım, ilk heyet, ilk Milli müdafaa i hukuk cemiyeti Havza'da kurulmuş, Atatürk'ün çok önem verdiği silahlı birlikler Havza'da kurulmuştur. İlk marş Havza yollarında söylenmiştir" diye konuştu.


2004 – 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Avukat Murat İkiz ise Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, 4-5 gün burada kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya gelip 18 gün geçirdiğini belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve cumhuriyetin temelleri Havza'da atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün burada 18 gün kalmasının nedenleri, Havza'nın o yıllarda güvenli bölge olması ve Havzalıların sahip çıkmasıdır. Ayrıca o yıllarda böbreklerinden rahatsız olan Atatürk, 18 gün boyunca Havza kaplıcalarında tedavi olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanında Havza'nın önemli yere sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 101. Yıl dönümü ve Atatürk'ü anma günün Havzalılara, Samsunlulara ve hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Özdemir bugün dolayısıyla mesaj yayınlayan eski belediye başkanlarına teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 07:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özdemir: 'Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir' - Son Dakika

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