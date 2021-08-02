Başkan Özdemir: "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerinde ki kaliteyi en üst düzeye çıkarmak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Genel Müdürü Bahattin Yanık yapılan görüşmede Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan'a Havza'da SASKİ'nin 2021 yılı çalışma planı kapsamında devam eden işleri hakkında bilgiler vererek yapılacak işler hakkında istişarede bulunuldu.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Kadir Kayan ise ilçede su sıkıntı yaşanmaması için gerekli her türlü önlemin alması gayretinde olduklarını ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. İlçe merkezinde, kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerinde ki kaliteyi en üst düzeye çıkarmak. SASKİ Genel Müdürümüz Sayın Bahattin Yanık'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN