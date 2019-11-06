Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu

Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu

8 saat önce

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu, System.String[]

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Belediye binasında düzenlenen programda personeli ile kahvaltı yaparak sohbet eden Özdemir, çalışanların taleplerini dinledi.

Özdemir, sorunları birikmeden çözme anlayışında olduklarını belirterek, "Havza'mız sizlerin sayesinde güzel ve tertemiz. Sizlerin çalışmaları sayesinde Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe. Sizler belediyemizin halkla ilk ve direkt temas eden yüzü olarak ilçemize önemli hizmetler vermektesiniz." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ise Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]