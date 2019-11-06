Başkan Özdemir, temizlik işleri personeli ile buluştu

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Belediye binasında düzenlenen programda personeli ile kahvaltı yaparak sohbet eden Özdemir, çalışanların taleplerini dinledi.

Özdemir, sorunları birikmeden çözme anlayışında olduklarını belirterek, "Havza'mız sizlerin sayesinde güzel ve tertemiz. Sizlerin çalışmaları sayesinde Havza, bölgesinde örnek gösterilen bir ilçe. Sizler belediyemizin halkla ilk ve direkt temas eden yüzü olarak ilçemize önemli hizmetler vermektesiniz." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ise Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.