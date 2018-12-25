Başkan Özdemir: "Yatırıma En Yüksek Pay Ayıran Belediyeler Arasındayız"
1 saat önce
Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Bütçesinden yatırıma en yüksek oranda pay ayıran il belediyeleri arasındayız" dedi.
Amasya
Belediye Başkanı Cafer Özdemir
, "Bütçesinden yatırıma en yüksek oranda pay ayıran il belediyeleri arasındayız" dedi.
AK Parti'nin 3. defa aday gösterdiği Başkan Özdemir, Amasya Belediyesinin bütçesinden yatırımlara yüzde 49 pay ayrıldığını belirterek bu oranla önde gelen belediyeler arasında olduklarını söyledi. AK Parti Amasya İl Başkanlığının düzenlediği toplantıda partililere seslenen Başkan Özdemir, "Belediyecilik AK Parti işi. Belediyecilik bizim işimiz. Tırnaklarımızla kazıyarak getirdiğimiz atıl şehri, zaman zaman şantiyeye sonrada makyajlarıyla beraber Türkiye
'nin çok önemli bir turizm destinasyonu haline getirdiğimiz bu şehri başkalarına emanet etme hakkımız yok" diye konuştu.
Daha yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Özdemir, "Daha çok önemli çılgın projelerimiz var. İnşallah 5 yıl daha AK Parti belediyeciliğinin zirve yaptığı ve Amasya'nın dünyada sayılı bir şehir haline geleceği projeler ortaya çıkaracağız" şeklinde konuştu.
Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil
ile Hasan Çilez
, İl Başkanı Mehmet Ünek ve İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır da katıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
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