Başkan Özdemiroğlu'ndan esnafa normalleşme uyarısı - Son Dakika

Lokanta, kafe, çay ocağı, kıraathane gibi iş yerlerinin, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmete başladığını belirten Özdemiroğlu, yaklaşık 2,5 ay sonra tekrar faaliyete başlayan iş yerleri sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diledi.

Özdemiroğlu, sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, kendilerine normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.

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