Son Dakika Haberleri: Başkan Özden'in İtfaiye Haftası mesajı
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Başkan Özden'in İtfaiye Haftası mesajı

2 saat önce

Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özden'in İtfaiye Haftası mesajı, System.String[]

Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özden yayımladığı mesajında, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 25 Eylül 1923' de belediyelere devredilen itfaiyecilik kutsal bir meslektir. Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakarca koşan ve hayat kurtaran ateş kahramanlarımızın İtfaiye Haftasını kutluyorum" dedi.

İlhan Özden, Yenipazar, Bilecik, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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