Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlikle birlikte Türkiye'nin müreffeh geleceğinin teminat altında olduğunu kaydeden Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gündür. 19 Mayıs, 'Yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da, inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiği' mesajıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını ve yine aynı gün idrak edeceğimiz bin yıldan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecemizi kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - KAYSERİ