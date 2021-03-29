Başkan Özdoğan: "2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız"

29.03.2021 12:25
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göreve geldikleri günden bugüne söz verilen projelerin ilçeye kazandırıldığını söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göreve geldikleri günden bugüne söz verilen projelerin ilçeye kazandırıldığını söyledi. Başkan Özdoğan, gerek seçim vaatlerini gerekse verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini belirterek verilen vaatlerin dışında 10 ayrı projeyi daha ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Özdoğan, 2020 yılında başlanılan 2021 yılı içinde tamamlanacak olan projelerle 200 milyonluk yatırım alınarak Hacılar'ın cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

2020 yılının pandemiden dolayı sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, "Biz bu süreci adeta fırsata çevirerek, ilçemiz adına yapılan çalışmaları aralıksız devam ettirerek vatandaşımıza hizmetimizi sürdürdük." dedi. Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs belası henüz etkisini kaybetmedi. Yaklaşık bir yıl geçti. Hayat devam ediyor ve de gördük ki biz bununla yaşayacağız. İhtiyaçlar hiç durmuyor. Belediyelerin çalışmaları da bu dönemde daha da arttı. Bizde bu süreçte birçok proje ürettik. Bir kısmını tamamladık. Bir kısmına başladık. Bazılarının da projelendirme ve ihale süreçlerini bitirdik. Göreve geldiğimizde halkımıza, ilçemize 29 proje kazandırma sözü vermiştik. Aradan geçen 2 yılda Allah'a şükür bu manada çok önemli yol kat ettik. Devletimizle milletimizle el ele vererek ilçemize 200 milyonluk yatırımı kazandırmış olduk."

Geçtiğimiz aylarda Ankara temaslarının yoğun ve verimli geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, yapılan ziyaretlerle ilgili şu bilgileri verdi; "Ürettiğimiz projeler ile ilgili görüşmelerde bulunmak için gittiğimiz Ankara'da başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, bakanlıklarımız ve Türkiye Belediyeler Birliğimiz ile görüşmelerimiz oldu. İlçemizde yürüttüğümüz projeler ile ilgili yaptığımız bu görüşmeler çok verimli ve yapıcı geçti. Ben hep şunu söylüyorum. Kıymetli Özhaseki Bakanımız ve değerli vekillerimiz bizlere her zaman Ankara'da güç oluyor, destek veriyorlar. Bu sayede de ilçemiz cazibe merkezi olma yolunda çok önemli yol kat ediyor. Tabi ki Genel Başkan Yardımcısı olması hasebiyle de Sayın Özhaseki Bakanımızın da bizlere ayrı bir ilgisi, alakası ve de her zamanki önderliği, liderliği ve ağabeyliği var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim burada yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman ilçemize desteğini esirgemeden fazlasıyla veriyor." dedi.

Başkan Özdoğan 2021 yılında tamamlanan birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu bağlamda Hacılar Stadyumu, Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni temeller, Hacılar Hisarcık yolunun açılışı, Hacılar - Erciyes yolunun genişletilmesi, Ören Dere Kanalı'nın yapımı, 15 Temmuz Parkı'nın Açılışı, Ülfet& Murat Özdemir Aile Sağlığı Merkezi, ilçemize yeni bir kapalı spor salonu, Ali Atay Şaşoğlu Orta Okulu'nun Açılışı, Çok Fonksiyonlu Park ve Sosyal Yaşam Alanı, Kızıltepe Millet Bahçesi 1. etabı tamamlanması, Bilgi Evi temelinin atılması ile yeni pazar yerinin tamamlanarak açılışını yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız
Başkan Özdoğan: 2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız

Bilal Özdoğan, Hisarcık, Hacılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan: '2021 yılı içerisinde birçok açılış yapacağız' - Son Dakika


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