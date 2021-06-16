Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

İlçe Başkanı Övüç, güçleri yettiğince faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan da 2 yıl içinde yapılan faaliyetleri anlattı.

Birçok projenin tamamlandığını, bazı projelerin ise devam ettiğini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız halkımıza hem konforlu yaşam sunmak hem de vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmak. Teşkilatımızın bu anlamda desteğini her zaman hissediyoruz. Özellikle gençlik kolları, hanım kolları bizim bu tür toplantıların olmazsa olmazı. İlçemizde bir taraftan yaklaşık 100 milyon liralık devlet desteği, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin 15 milyon liralık yatırımı sayesinde işlerimiz devam ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. Özellikle kentsel dönüşümde inşallah bir ay sonra anahtar teslimi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Çopuroğlu da ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek seçim çalışmalarına şimdiden başladıklarını kaydetti.

Çopuroğlu'ndan doğum günü telefonu

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, doğum günü olan vatandaşları telefonla aradı.

Başkan Çopuroğlu doğum günlerini kutladığı vatandaşlarla sohbet etti.

Doğum günlerini kutlayan Çopuroğlu'na teşekkür eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Modern kurban kesim yeri Erkilet'e taşınıyor

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini sağlamak amacıyla mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarını Erkilet Bülbül Pınarı mevkisine taşıyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği kurban kesim ve kurban satış alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha konforlu bir ortamda yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak Kurban Bayramı için hazırlıklara başladık. Kurban ibadetinin huzurlu bir şekilde yapılabilmesi hem de çevrenin kirlenmeden kurban kesimi gerçekleşmesi ve vatandaşlarımıza sıhhi bir ortam sağlayabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Önceki yıllarda yaptığımız başarılı çalışmamalarımızı, bu yıl da devam ettiriyoruz. Yeni yerimiz, Erkilet Bülbül Pınarı diye tarif ettiğimiz bölgedeyiz. İnşallah bundan sonra yeni kurban kesim yerimiz burası olacak. Hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri olarak faaliyete geçireceğiz. Sosyal yardım işleri, fen işleri, zabıta ve park ve bahçe müdürlüğümüz olmak üzere diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde kesim yerinin hizmete sunulması için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarımız tamamlanmasıyla birlikte burasını hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun."