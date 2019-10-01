Son Dakika Haberleri: Başkan Özdoğan: "Çocuk ve kadınlarımız için parklarımızı yeniliyoruz"
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Başkan Özdoğan: "Çocuk ve kadınlarımız için parklarımızı yeniliyoruz"

51 dakika önce

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışan Hacılar Belediyesi, halkın vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeni parkların yapımına devam ediyor.

Başkan Özdoğan:

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışan Hacılar Belediyesi, halkın vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeni parkların yapımına devam ediyor.


Geçtiğimiz dönemde, 21 bin metrekare alana sahip içerisinde 3 adet mini futbol ve basketbol sahaları bulunan toplam 5 yeni parkın yapımını tamamlayarak halkın kullanımına sunduklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, son olarak Hacılar- Erciyes yolu üzerinde bin 372 metrekarelik yeni bir parkın daha yapılarak vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi.


Başkan Özdoğan, çocuk ve kadınlara yönelik projelerin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Parklar, çocuklarımızın ve kadınlarımızın yoğun olarak yararlandığı alanlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve kadınlarımızın daha iyi vakit geçirmesi için parklarımızı yeniliyoruz ve yeni parklar yapıyoruz. Bu manada Aşağı mahalle Erenler caddesi üzerinde bulunan parkımızı yeniledik. Burası ilçemize ve halkımıza yakışır modern bir park oldu. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Erciyes, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
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