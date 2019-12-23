Başkan Özdoğan'dan çocuklara sevindiren hediyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan'dan çocuklara sevindiren hediyeler - Son Dakika

Başkan Özdoğan'dan çocuklara sevindiren hediyeler

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde yürütülen faaliyetler için yaptığı inceleme sırasında çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Başkan Özdoğan'dan çocuklara sevindiren hediyeler, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde yürütülen faaliyetler için yaptığı inceleme sırasında çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özdoğan, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.


Çocukların gelişimi için en iyi araçlardan birisi olan Kitapların, bilgiye ulaşılmasını sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu belirten Başkan Özdoğan, öğrencilere Diyanet Yayınevi Çocuk Yayınlarından çeşitli kitaplar ile oyuncaklar hediye ediyor.


Başkan Özdoğan, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk yayınlarından oluşan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve ayetleri öğreten kartları hediye ediyoruz. Ayrıca küçük yavrularımıza da oyuncak hediye ediyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan çocuklarımıza hayatlarında başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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