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Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret - Son Dakika

Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret

04.06.2021 11:34
Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ISO-500'e giren 15 Kayseri firması adına Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı firmalar adına tebrik etti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ISO-500'e giren 15 Kayseri firması adına Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı firmalar adına tebrik etti.

Ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, pandemi şartlarına rağmen başarı gösteren firmaları tebrik ettiğini belirtti. Başkan Özdoğan konuşmasında, "Pandemiden kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkı vesilesiyle ISO-500'e giren 15 Kayseri firmamızı tebrik ediyorum. Değerli başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İstihdamın üretimin ne kadar önemli olduğunu bu zorlu süreçte bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Ben tüm üreticilerimize ve ticaret erbaplarının bu zorlu süreçte ilimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli başkanımın buradaki katkısından dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"İSO ilk 500 içerisinde 15 Kayseri firmamızın olması bizleri oldukça memnun etti. İSO'nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum. Pandemiye rağmen firmalarımız fabrikalarını kapatmayarak çalıştılar. Önemli bir başarı elde ettiler. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz."

Başkan Özdoğan daha sonra OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Özdoğan pandemi şartlarına rağmen başarı elde eden firmaların önümüzdeki yıllarda daha da artacağını umut ettiklerini belirterek, "Bilindiği üzere İlk 500 firmamız geçtiğimiz hafta açıklandı. Çok şükür Kayserimizden 15 firmamızda yer aldı. Burada Organize Sanayimizin çok büyük katkıları var. Gerek istihdamda gerek üretimde gerekse yaklaşık 6 yıldır başarılı çalışmalarıyla başkanımız gerçekten Organize Sanayimizi Türkiye'mize örnek teşkil eder bir duruma gelmiştir. İnşallah ilerleyen süreçte yeni yatırım yeni istihdam müjdelerini de başkanımızdan almış oluruz" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri firmalarını tebrik etti. Başkan Nursaçan da,

"Bu firmalarımız ihracat, üretim, istihdam gibi alanlarda üretimin lokomotifleri. Kayseri Sanayisi'nin çok daha güçlü ve üretken olması için yapılan tüm çalışmaların yanında ve destekçisi olacağımızı her zaman belirtiyorum. Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen büyük bir fedakarlıkla üretimini sürdüren ve Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasına giren firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak sanayicimize 7 gün 24 saat hizmet etme esasi ile çalıştık. Bugün görüldüğü üzere sanayicilerimizin hiçbir hizmeti aksamadan devam etmektedir. 22 milyon metrekarelik bir OSB 150 kilometrelik asfalt yolu 450 kilometrelik dijital ağı 24 saat araç trafiği olan bir bölge Türkiye büyümek ve üretmek durumunda bizlerde bu hizmet karşısında sanayicimize hizmetimizi sürdüreceğiz " dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret
Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret

Bilal Özdoğan, Hacılar, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özdoğan'dan Gülsoy ve Nursaçan'a Ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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