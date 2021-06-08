Başkan Özdoğan'dan KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ISO-500'e giren 15 Kayseri firmasını tebrik ederek, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'ye ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Pandemi şartlarına rağmen başarı gösteren firmaları tebrik ettiğini belirtti. Özdoğan şöyle konuştu; "Pandemiden kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkı vesilesiyle ISO-500'e giren 15 Kayseri firmamızı tebrik ediyorum. Değerli başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İstihdamın üretimin ne kadar önemli olduğunu bu zorlu süreçte bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Ben tüm üreticilerimize ve sanayicilerimize bu zorlu süreçte ilimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu;

"Tabii Kayseri'nin özellikle pandemi döneminde sanayicilerimizin göstermiş olduğu performans takdire şayan. Kayseri sanayicimiz 2019 ihracatını yüzde 5 üzerinde bitirdi ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2 Milyar 625 Milyon dolar ihracat la bu yılda inşallah yeni bir rekor kıracağız. Kayseri sanayisinin bir özelliği de dış ticaret fazlası veren bir il'iz. 1,5 Milyar dolar ithalatımız, bu yıl itibariyle 3,5 Milyar dolara yaklaşacak." dedi.

Bir ülkenin geleceği için üretimin çok önemli olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Sanayiciler olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu var. Üretim ülkemizin olmazsa olmazlarından. Üretimi asla ve asla bırakmamamız gerekiyor. ISO 500'deki ve ihracatta ilk 1000'deki firmalarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun içinde Kayserimizde yeterli güç, azim ve girişimcimiz var."

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya'da pandemi şartlarına rağmen hiçbir mazerete olumsuzluğa sığınmadan sanayicinin elinden geldiği kadar Türk ekonomisinin güçlenmesi için istihdamın artması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, önümüzdeki süreçte ISO-500'e giren firma sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi Başkan Özdoğan'a günün anısına plaket takdim etti. - KAYSERİ