Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek - Son Dakika

Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Türk Kızılayı'na destek vererek kan bağışında bulundu.

Başkan Özdoğan'dan Kızılay'a destek, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Türk Kızılayı'na destek vererek kan bağışında bulundu.


Kızılay Kan Merkezi tarafından Hacılar ilçe meydanına kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mobil kan bağışı aracını ziyaret eden Başkan Özdoğan, burada kan bağışında da bulundu. Kan vererek can verildiğine, hayat verildiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan "Ben öncelikle Kızılay Kan Merkezimize, değerli çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Bizde düzenli olarak kan vermeye çalışıyoruz. Erkelerde 3 ayda bir bayanlarda da 4 ayda bir kan verilmesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek daha sağlıklı yaşam adına da kendimize, vücudumuza da iyilik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Vatandaşların kan bağışını desteklemelerini rica eden Özdoğan, "Bir kişi üç kişi olarak gelsin istiyoruz. Bir daha ki seferde bu sayıların daha da artarak devamını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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