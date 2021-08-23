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Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret

23.08.2021 13:46
Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Özdoğan'a ziyarette AK Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Gürbüz de eşlik etti. Sağlık çalışanlarını son yıllarda gösterdiği fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Özdoğan, Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Özdoğan, sağlık çalışanlarının son yıllarda çok zor şartlarda görevlerini yaptıklarını hatırlatarak, özellikle korona vakalarının artışına dikkat çekip bu süreçte sağlık çalışanlarına desteklerinin süreceğini belirtti. Özdoğan Prof. Dr. Silay'a çalışmalarında başarılar diledi. Başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Emin Silay'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret Başkan Özdoğan'ın Başhekim Silay'a Kuran'ı Kerim hediye etmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret
Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret
Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret

Şehir Hastanesi, Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan'dan Şehir Hastanesi Başhekimi Silay'a ziyaret - Son Dakika


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