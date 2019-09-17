Son Dakika Haberleri: Başkan Özdoğan, "En güzel hediye kitap"
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Başkan Özdoğan, "En güzel hediye kitap"

2 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere kitap hediye ediyor.

Başkan Özdoğan,

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere kitap hediye ediyor.


Kitapların, bilgiye ulaşılmasını sağlayan en kısa ve en yararlı yol olduğunu belirten Başkan Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere Diyanet Yayınevi Çocuk Yayınlarından çeşitli kitaplar hediye ediyor.


Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada, "Öğrenmek için ömrümüzün yetmeyeceği bilgiler yığınını, kitaplar sayesinde çok kısa bir sürede öğreniyoruz. Kitap hem öğrenmenin hem de güzel vakit geçirmenin anahtarıdır. Bizlerde bu manada geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak adına Diyanet çocuk yayınlarından oluşan çeşitli kitapların yanı sıra hadis ve ayetleri öğreten kartları hediye ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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