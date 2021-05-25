Başkan Özdoğan: "Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz"

25.05.2021 09:44
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Başkan Özdoğan Hacılar'ın Central Parkı olarak nitelendirdiği çalışmanın Hacılar'a değer katacağını belirterek parkın 5 milyon TL'ye mal olacağını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, parkın açılışını bu yıl içerisinde yapacaklarını hatırlatarak, 30 bin metrekare alana inşaa edilecek ve 5 milyon TL maliyeti olan parkı Hacılar'ın Central Parkı olarak nitelendirdi. Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"15 Temmuz Şehitler Parkımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Parke yapımı işlemine inşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız. Şelalemiz, sosyal yaşam alanları altyapı ile ilgili işlemler de artık sona geldi. Bundan sonraki süreçte üst yapı ile ilgili işlemlerin hızla devam edeceği bilgisini aldık. 15 Temmuz Şehitler Parkımız, başından beri söylediğimiz gibi Hacılarımızın sosyal - kültürel yaşam alanı renklendirecek bir alan olacak. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem gündüz hem akşam vatandaşlarımızın nefes alacakları, huzur içerisinde çocukları ve aileleri ile birlikte vakit geçireceği bir alan oluşturuluyor. Sadece burası 30 bin metrekarelik park alanı değil, bir yaşam alanı olduğunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdiden emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaz sonuna kalmadan bu güzelliği ilçemize buluşturmak için heyecanla bekliyoruz. Çalışan arkadaşlara kazasız, belasız vazifeler diliyorum."

Başkan Özdoğan park içerisinde birçok aktivitenin de yapılabileceğini belirterek "Güzel ilçemize güzellikler katmak bizim vazifemiz. Tüm ekibimiz bunun için çalışıyor. Sadece banklardan ve kamelyalardan oluşan bir alandan ziyade insanların çay kahve içebileceği spor yapabileceği sohbet etme imkanı bulabilecekleri bütün bir alan olacak." dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz
Başkan Özdoğan: Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz
Başkan Özdoğan: Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz
Başkan Özdoğan: Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz
Başkan Özdoğan: Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz

Bilal Özdoğan, Türk Lirası, 15 Temmuz, Hacılar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ın Central Parkını inşa ediyoruz' - Son Dakika


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