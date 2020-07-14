Başkan Özdoğan: "Vatan bizim kutsalımızdır" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "Vatan bizim kutsalımızdır"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdoğan mesajında; "Halkımız 15 Temmuz gecesi bizim için kutsal olan vatanımıza, ülkemize, milletimize ve demokrasimize el uzatan hainlere fırsat vermemiştir, vermeyecektir" dedi.


Başkan Özdoğan, 15 Temmuz 2016 günü hain Fetullahçı Terör Örgütünün; ülkemize, vatanımıza ve milletimize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Allah'ın inayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durması ve milletimizin sokağa çıkarak ülkeyi sahiplenmesi ile çok şükür engellemiş olduğumuz 15 Temmuz darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bu hainliği anlatacağız. Biz güçlü ve büyük Türkiye'yiz. Vatanımızı bölmek isteyenler bilsinler ki bizler, Çanakkale ruhu ile her zaman hazırız. Türkiye'ye diz çöktürmek, parçalamak ve bölmek isteyenlere, aziz milletimiz, vatansever polisimiz ve güvenlik görevlilerimiz fırsat vermeyecektir. Tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Biz vatanına ve bayrağına sahip çıkan bir milletiz. Ben halkımızdaki bu şevki, bu demokrasi aşkını gördükçe inanıyorum ki bir daha böyle bir girişimde hiç kimse bulunamayacaktır. Allah Türk milletinden razı olsun. Millet olarak hükümetimize ve devletimize destek olacağız, sahip çıkacağız, hepimiz çalışkan olacağız, hepimiz vatansever olacağız, hepimiz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız. 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilerek şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum." - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan: 'Vatan bizim kutsalımızdır' - Son Dakika

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