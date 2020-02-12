Başkan Özdoğan: "Vatandaşa en iyi hizmet için sahadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan: 'Vatandaşa en iyi hizmet için sahadayız' - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "Vatandaşa en iyi hizmet için sahadayız"

6 saat önce

Yurt genelinde olduğu gibi Hacılar İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı ile Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Özdoğan:

Yurt genelinde olduğu gibi Hacılar İlçesi'nde de etkili olan kar yağışı ile Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte akşam saatlerinde Fen İşleri Hizmet Binası'na gelen Özdoğan, personel ile bir süre sohbet etti. 442 37 77 nolu hattı arayan vatandaşlara da cevap veren Başkan Özdoğan, "İlçemizde kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ilgili personelimizle birlikte sahadayız. Şu anda kar temizleme çalışmalarımız yüzde 95 seviyesinde. Vatandaşımıza hizmet noktasında birlikte mesai harcadığımız değerli personelimiz ile bir araya geldik. Kar yağışının ardından arkadaşlarımızın gayretleri ile ilçemizde ana yollarda ve caddelerde sıkıntı olmadı. Ara yollar ve bağlarda ki sokakların temizlenmesinin ardından çalışmalarımızı tamamlayacağız. Başkan Yardımcım Ersel Elcuman, Fen İşleri Müdürüm Mustafa Palaz ve tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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