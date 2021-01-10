Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi" - Son Dakika

Başkan Özeçoğlu: "İhracat salgından etkilendi"

10.01.2021 13:26
Başkan Özeçoğlu:

Eskişehir özelinde ihracat rakamlarında havacılık sektöründe yaşanan problemlerin etkisinin görüldüğünü belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir'in geçtiğimiz yılın Aralık ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11'lik artışla 97,3 milyon dolar...

Eskişehir özelinde ihracat rakamlarında havacılık sektöründe yaşanan problemlerin etkisinin görüldüğünü belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Eskişehir'in geçtiğimiz yılın Aralık ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11'lik artışla 97,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "2020'de çok yoğun olarak yaşadığımız salgının etkisiyle ihracatımızda bu durumdan olumsuz etkilendi. 2020'nin son ayında ihracatta bir miktar artış kaydettik. Ancak yıllık bazda ihracatımıza baktığımızda 2019 yılının Aralık ayında 105,4 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının Aralık ayında yüzde 8'lik bir azalma meydana geldiğini görmekteyiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından açıklanan ihracat verileri hakkında konuşan Özeçoğlu, Eskişehir'in ihracat rakamları hakkında da bilgi verdi. Yıllık veriler incelendiğinde 2019 yılında 1.15 milyar dolar olan Eskişehir toplam ihracatının 2020 yılında 935,3 milyon dolara gerilediğine değinen Özeçoğlu, "Yine dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 18'lik bir kayıp söz konusu. Bu gerilemede salgının etkileriyle birlikte özellikle havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerde de önemli bir rol oynamakta" diye konuştu.

İhracat rakamlarına dünya genelinde yaşanan salgının etkilerinin olduğunu hatırlatan Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini de işaret etti.

Tüm gelişmelere karşın Oda olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, arttırılması için projeler oluşturduklarına belirten Özeçoğlu, "Pandemi süresince online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdik. Üyelerimizin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye alma çalışmalarımız sürüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Başkan Özeçoğlu: İhracat salgından etkilendi

Havacılık, Eskişehir, İhracat, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Özeçoğlu: 'İhracat salgından etkilendi' - Son Dakika Ekonomi


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