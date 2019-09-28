Son Dakika Haberleri: Başkan Özel, mahallelerdeki çalışmaları inceledi
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Başkan Özel, mahallelerdeki çalışmaları inceledi

1 saat önce

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Güvenli ve Mazlumoğlu mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Özel, mahallelerdeki çalışmaları inceledi, System.String[]

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Güvenli ve Mazlumoğlu mahallelerini ziyaret etti.

Belediye ekiplerince Güvenli Mahallesi'nde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile Mazlumoğlu Mahallesi'nde yapılması planlanan yolları inceleyen Özel, yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Özel, "İlçe merkezinde olduğu gibi mahalle statüsündeki köylerimizde de hizmet rüzgarı estirmeyi amaçlıyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerde kilitli parke taşı yol yapım çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalarla hemşehrilerimizi yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız." dedi.

Görev süresi boyunca tüm köylerin meydanlarını ve yollarını kilitli parke taşı ile döşeyerek köyleri örnek bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini dile getiren Özel, "Kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeden çeşitli noktalarda Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri çalışmalar yapmakta. Vatandaşlarımız, hizmetin her türlüsünün en iyisine layıktır. Ladik Belediyesi olarak amacımız halkımıza hizmeti en sağlıklı ve en verimli şekilde ulaştırmaktır. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim." diye konuştu.

Güvenli Mahallesi Muhtarı Murat Demirtaş ile Mazlumoğlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarıksız, çalışmalardan dolayı Özel'e teşekkür etti.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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