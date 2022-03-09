Başkan Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Başkan Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Başkan Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

09.03.2022 08:59

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sapancalı hanımlara çiçek takdim etti.

Başkan Özen, ilk olarak Sapanca Belediyesi'nde çalışan personelini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Belediyesi personeline çiçek takdim eden Başkan Özen, çalışmaları ve emekleri için çalışanlara ayrıca teşekkür etti. Daha sonra belediye bünyesindeki kurs gören hanımları ve eğitmenleri ziyaret ederek çiçek verdi, günlerini kutladı.

Kadınlarımızın fedakârlıkları göz ardı edilemez

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Ailenin ve toplumun mimarı olan kadınlar, aynı zamanda iş ve çalışma hayatında da yer alarak fedakârca mücadele etmekte. Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır. Evlerde yuvasını çekip çeviren kadınların bu dünyayı daha güzel yapacağına inanıyorum. Tüm insanlığın bu bilince sahip olması gerekmektedir. Kadınlarımızın fedakârlıkları göz ardı edilemez" diye konuştu.

Hanımlara Yönelik El Emeği Satış Noktası

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Kültür Merkezlerimizde; hanım kardeşlerimiz dokumacılıktan, dikiş nakışa, sepetçilikten, İngilizceye kadar yaklaşık 15 farklı branşta eğitim görüyor, meslek öğreniyor, sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Bu alanda kurs sayısını arttırmayı planlarken, kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslarla kendi el emeklerini sata bilmeleri için belediye projelerimiz içinde yer alan 'El Emeği Satış Noktasını' inşallah en kısa sürede hanım kardeşlerimizin ve Sapanca'mızın hizmetine sunacağız" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Onlarca kadın çalışanımızla birlikte Sapanca'mıza hizmet ediyoruz

Başkan Özen, "Eğitim almak isteyen hanım kardeşlerimiz için her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yine onlarca kadın çalışanımızla birlikte Sapanca'mıza hizmet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri, anneleri ve gazi yakınları olmak üzere toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda emeği, alın teri, katkısı ve duası bulunan; sevgi, merhamet, şefkat timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Günlerini kutlayan ve çiçek takdim eden Başkan Özen'e belediye çalışanları, kursiyerler ve kurs hocaları kendisine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler
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Dünya Kadınlar Günü, Özcan Özen, Mart, Güncel, Son Dakika

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