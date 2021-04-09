Başkan Özen, Ariş Baharatın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Rüstempaşa Mahallesi'nde işletmeciliğini Ömer Şükrü Kılıçaslan'ın yaptığı, Ariş Baharat'ın açılış kurdelesini Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Müftüsü Faruk Çelik ve meclis üyeleriyle birlikte kesti.

Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum

Açılış kurdelesini kesen Başkan Özen, "Sapanca'mız yeni esnaflar, firmalar ve çeşitli girişimciler kazanmaya şükürler olsun ki devam ediyor. Bu kazanımlar hepimizi oldukça mutlu ediyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin kardeşimiz Ömer Şükrü Kılıçaslan ve ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Özen, kurdele kesiminden sonra işyeri sahibi ve davetlilerle birlikte işyerini gezdi ve verilecek olan hizmet hakkında bilgi aldı.