Başkan Özen'den 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Zafere giden yolda ülkemiz adına atılan en önemli adım

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında; "102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin kendisini yok etmek isteyen düşmanlarına karşı bir yumruk gibi birleşerek kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı gündür. Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Bu önemli gün Atatürk'ün gençlere armağanıdır. 19 Mayıs, Yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da, inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiği mesajıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk' ve tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.."