Başkan Özen'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini dileyen Başkan Özen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan Ay'ını geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı buruk bir bayram yaşıyoruz. Geleneksel Ramazan mahalle iftarlarımızı düzenleyemesek de, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak da, yan yana olamasak da, gönül gönüle vererek Ramazan Ayı'nın maneviyatını doyasıya yaşadık. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız bu zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. Hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum"