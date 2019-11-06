Son Dakika Haberleri: Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor
Son Dakika Yaşam Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor

Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor

6 saat önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, sağlık sorunları olan vatandaşlara her fırsatta ziyarette bulunmaya özen gösteriyor.

Başkan Özen, hasta ziyaretlerini aksatmıyor, System.String[]

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, sağlık sorunları olan vatandaşlara her fırsatta ziyarette bulunmaya özen gösteriyor.


Sapanca Belediye Başkan Özcan Özen, yaptığı esnaf, taziye ve ev ziyaretlerinin yansıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Özen, ziyaretteki amaçlarının; hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi. Başkan Özen, "Sağılık insanın en büyük hazinesi. Geçirmiş olduğumuz rahatsızlık ne olursa olsun hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etmek bizlerin kültür, örf ve adetlerinde olması milletimizin hassasiyetini göstermektedir" dedi.


Hasta ve hasta yakınları Başkan Özen'in, kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı başkan ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - SAKARYA

Macit Özcan, Özcan Özen, Sapanca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:37 Kaynak: İHA
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