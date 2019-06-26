Son Dakika Haberleri: Başkan Özen, Hayvan Barınağını ziyaret etti
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Başkan Özen, Hayvan Barınağını ziyaret etti

1 saat önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Özen, Hayvan Barınağını ziyaret etti, System.String[]

Belediye Başkanı Özcan Özen, birim ziyaretleri kapsamında Yanık Mahallesinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Can dostlarımızın daha sağlıklı, modern ve konforlu hizmet alabilmesi için hizmete açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Samet Ateş ile incelemeler yapılıp istişarelerde bulunuldu.

Başkan Özen; "Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklar. Onlar bizim can dostlarımız ve onların canı da bize emanet. Hayvanları koruma altına almak, hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak, hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Çünkü bu tür çalışmalar kutsal ve değerli çalışmalar" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:37 Kaynak: Bültenler
Macit Özcan, Güncel
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