Başkan Özen'in Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

Başkan Özen'in Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Özen\'in Kadir Gecesi Mesajı
Son Güncelleme: 27.04.2022 16:15

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mesajında Kadir Gecesi'nin kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah'tan af dilemeli ifadelerine yer verdi.

Başkan Özen; "Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşamaktayız. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği Kadir Gecesi'nde, yapılacak tüm duaların ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin birliği, bütünlüğü ve huzuru adına kabul olmasını diliyorum. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an'ın Peygamberimize niyaz olmasıdır. Kadir Gecesi'ni kadrini bilerek değerlendirmeli. Affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah'tan af dilemeli ve dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu gecenin İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Başkan Özen'in Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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