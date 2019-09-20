Başkan Özen, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

En önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor

Belediye Meclis salonunda 2'incisi düzenlenen istişare toplantısına 29 mahalle muhtarından 25 muhtar katılım sağladı. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Sapanca'yı bir adım daha ileri götürmek için neler yapabiliriz. Tüm çabamız bu amaç üzerine kurulu. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli. Hizmet ağımız genişledi her yerdeki sorunu bilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaya her zaman devam edeceğiz" diye belirtti.

Açılış konuşmasının ardından mahalle muhtarları mahallelerde oluşan talep ve istekleri Başkan Özen'e ilettiler. Çözüm önerileri ve yapılabilecekler hakkında muhtarlarla istişare edildi. Başkan Özen'in muhtarlara verdiği önem ve her fırsatta bir araya gelmesi muhtarlar tarafından takdirle karşılandı.