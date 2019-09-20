Son Dakika Haberleri: Başkan Özen, Muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Özen, Muhtarlarla bir araya geldi

30 dakika önce

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek amacıyla muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Özen, Muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek amacıyla muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.


Sapanca Belediye Meclis salonunda 2'incisi düzenlenen istişare toplantısına 29 mahalle muhtarından 25 muhtar katıldı. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ziyarette yaptığı açıklamada, "Sapanca'yı bir adım daha ileri götürmek için neler yapabiliriz. Tüm çabamız bu amaç üzerine kurulu. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için önemli. Hizmet ağımız genişledi her yerdeki sorunu bilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda en önemli görev mahalle muhtarlarımıza düşüyor. Sizler istekleri ve sorunları bildiriyorsunuz bizler de çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalışmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.


Açılış konuşmasının ardından mahalle muhtarları mahallelerde oluşan talep ve istekleri Başkan Özen'e ilettiler. Çözüm önerileri ve yapılabilecekler hakkında muhtarlarla istişare edildi. Başkan Özen'in muhtarlara verdiği önem ve her fırsatta bir araya gelmesi muhtarlar tarafından takdirle karşılandı. - SAKARYA

Macit Özcan, Sapanca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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