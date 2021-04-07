Başkan Özen, Sofuoğlu Oto Kuaförünün açılışına katıldı - Son Dakika

Müşterileri memnuniyeti bizim için en önemli roldür

Her türlü otomobil kuaförlük hizmetini verecek olan İşletme sahibiEnsar Sofuoğlu "Bu gün açılışını yaptığımız iş yerimizin açılışına katılan tüm sevenlerimize ve beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayan dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. İşyerimiz de iç-dış yıkama, motor temizliği, far temizliği, pasta cila, boya koruma detaylı temizlik, hizmeti veriliyor. Sofuoğlu Oto Kuaför olarak amacımız en iyi bildiğimiz konuda en iyi hizmeti müşteri memnuniyeti ile kaliteli ve güvenilir biçimde vermektir. Müşterileri memnuniyeti bizim için en önemli roldür. Sapancalı hemşerilerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum

Açılış kurdelesini kesen Başkan Özen, "Enes, kardeşimin ilçemizde işletmecilik örneği göstererek vatandaşlarımıza güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Sapanca'mız yeni esnaflar, firmalar ve çeşitli girişimcileri kazanmaya devam ediyor. Bu kazanımlar bizleri oldukça mutlu ediyor. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin de kardeşimize ailesine ve ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Özen, kurdele kesiminden sonra işyeri sahibi ve davetlilerle birlikte işyerini gezdi. Sunulacak olan hizmet hakkında çeşitli bilgiler aldı.