Son Dakika Haberleri: Başkan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor

Başkan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor

28 dakika önce

31 Mart seçimlerinde Sapanca ilçesinin Belediye Başkanlığını kazanan Özcan Özen, makamında tebrikleri kabul ediyor.

Başkan Özen, Tebrikleri Kabul Ediyor, System.String[]
31 Mart seçimlerinde Sapanca ilçesinin Belediye Başkanlığını kazanan Özcan Özen, makamında tebrikleri kabul ediyor.

Sapanca Belediye Başkanlığı'na seçilen Özcan Özen, makamında tebrikleri kabul ediyor. 3 Nisan Çarşamba günü mazbatasını alan ve Belediye Başkanlığı görevine başlayan Özen, başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul ediyor, ziyarete gelenlerle sohbet edip talepleri dinliyor.

Kendisine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni dönemde birlikte gelecek nesillere daha yakışır bir Sapanca inşa edeceklerini ve kapısının her daim halkına açık olduğunu söyledi.

Sapanca halkına en iyi hizmeti vermek için devam edeceklerini söyleyen Başkan Özen, "Bizler hizmet için buradayız. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, personelimle beraber, Sapanca halkımıza en güzel hizmetleri vermeye en güzel projeleri üretmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz, bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ve gönül belediyeciliği anlayışı hizmet etmek bizim için bir şereftir. Halkımızın teveccühüne layık olacak bir şekilde inşallah en güzel hizmetleri ve projeleri Cenabı Allah'ın izniyle yapma çabası içinde olacağız" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:03 Kaynak: İHA

Özcan Özen, Sapanca, Güncel
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