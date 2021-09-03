Başkan Özen, Zabıta Haftasını kutladı - Son Dakika

Vatandaşların huzur ve güvenliği için

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen," Vatandaşların mutluluğu için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturan Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi görmektedir. Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk; gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Vatandaşların sorunlarını ve dertlerine anında müdahale ederek güven oluşturan Zabıta teşkilatımız, mesai mefhumu göstermeksizin yapmış olduğu denetimlerle ilçe genelinde belediyeye olan inancı ve adalet duygusunu da geliştirmektedir. Gece gündüz demeden fedakârca Sapanca sokaklarında çalışan, zabıta arkadaşlarımızın bu özel haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.