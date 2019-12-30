Başkan Özer: "Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özer: 'Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye' - Son Dakika

Başkan Özer: "Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye"

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe vererek, "Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye" dedi.

Başkan Özer:

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe vererek, "Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye" dedi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kanal İstanbul ile ilgili sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil İYİ Partililerin de dilekçelerini gönderdiklerini söyleyen Özer,"Burada bizlere destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok, burada STK'lar ve İYİ Parti'nin dilekçeleri var. Bizim asıl derdimiz, yönetilmeyen Türkiye. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor diyoruz. Siyaset insanın refahı ve huzuru için yapılır. Paran varsa fabrika yap, istihdam oluştur, vatandaşını açlık ve yoksulluğa mahkum etme. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi. - KAYSERİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu
Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı

Son Dakika Haberleri
21:26 Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı - Son Dakika
21:26 İran Devrim Muhafızları "kaçak yakıt gemisine" el koydu - Son Dakika
21:24 Çorum'da okulda cıva paniği: 5 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
21:24 Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak - Son Dakika
21:23 Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Özer: "Bizim asıl derdimiz yönetilmeyen Türkiye" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]